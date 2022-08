Ultime Notizie – Elezioni 2022, Di Maio a Salvini: “Ti ha detto Putin che non ci saranno influenze?” (Di venerdì 19 agosto 2022) “È stato Putin a dirti che non ci saranno influenze russe sulle nostre Elezioni? I tuoi contatti con la Russia sono evidenti. Penso a quando volevi farti pagare il viaggio a Mosca in rubli dall’ambasciata russa in Italia, oppure a quando i tuoi uomini avevano contatti con esponenti russi, come abbiamo letto nei giorni scorsi in un’inchiesta giornalistica de La Stampa, discutendo delle possibili dimissioni dei ministri leghisti”. Così il ministro Luigi Di Maio, leader di Impegno Civico, rivolgendosi a Matteo Salvini. “Il rischio c’è, e le continue ingerenze nella politica italiana degli esponenti russi lo confermano. La tua timidezza nel prendere le distanze dalle gravi minacce di esponenti russi ti rende complice di queste ingerenze”, conclude il titolare della Farnesina. Adnkronos, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 19 agosto 2022) “È statoa dirti che non cirusse sulle nostre? I tuoi contatti con la Russia sono evidenti. Penso a quando volevi farti pagare il viaggio a Mosca in rubli dall’ambasciata russa in Italia, oppure a quando i tuoi uomini avevano contatti con esponenti russi, come abbiamo letto nei giorni scorsi in un’inchiesta giornalistica de La Stampa, discutendo delle possibili dimissioni dei ministri leghisti”. Così il ministro Luigi Di, leader di Impegno Civico, rivolgendosi a Matteo. “Il rischio c’è, e le continue ingerenze nella politica italiana degli esponenti russi lo confermano. La tua timidezza nel prendere le distanze dalle gravi minacce di esponenti russi ti rende complice di queste ingerenze”, conclude il titolare della Farnesina. Adnkronos, ...

