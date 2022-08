Ultime Notizie – Covid oggi Italia, 24.691 contagi e 124 morti: bollettino 19 agosto (Di venerdì 19 agosto 2022) Sono 24.691 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 19 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 124 morti. I DATI DALLE REGIONI LAZIO – Sono 1.802 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 19 agosto 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 10 morti. Nelle Ultime 24 ore sono stati processati 13.606 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività del 13,2%. I ricoverati sono 723, 6 in meno da ieri, e 43 le terapie intensive occupate, 3 in meno da ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 19 agosto 2022) Sono 24.691 i nuovida Coronavirus in, 192022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 124. I DATI DALLE REGIONI LAZIO – Sono 1.802 i nuovida Coronavirus, 192022 nel Lazio, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 10. Nelle24 ore sono stati processati 13.606 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività del 13,2%. I ricoverati sono 723, 6 in meno da ieri, e 43 le terapie intensive occupate, 3 in meno da ...

sole24ore : ?? Il presidente russo ha avvertito che i bombardamenti sulla centrale nucleare di #Zaporizhzhia pongono il rischio… - Jack_Mattiu : @IlarioDiGiovamb 'portare notizie', significa parlare di quel ciarlatano di Cassano? Bene, visto che le interessa Z… - zazoomblog : Ultime Notizie – Elezioni politiche M5S: pubblicate le liste dei candidati - #Ultime #Notizie #Elezioni #politiche - borg_gio : PElezioni politiche 2022, ultime notizie | Salvini: non vado in Russia da anni. Di Maio: sei complice ingerenze di… - ScorpioAngel_ : RT @VesuvioLive: Tutti pazzi di Ischia e Procida: sold out i biglietti treno+traghetto per tutto agosto -