Ultime Notizie – Covid Italia, Iss: ancora giù incidenza e Rt (Di venerdì 19 agosto 2022) Continua a diminuire l’incidenza dei casi Covid in Italia. “Scende l’incidenza settimanale a livello nazionale: 260 ogni 100mila abitanti (12-18 agosto) contro 365 ogni 100mila abitanti (5-11 agosto)”. Lo evidenzia il report Covid-19 con i dati principali del monitoraggio della Cabina di Regia Istituto superiore di sanità (Iss)-ministero della Salute. Anche l’indice di trasmissibilità (Rt) scende ancora. “Nel periodo 27 luglio – 9 agosto, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,77 (range 0,74-0,80), in diminuzione rispetto alla settimana precedente”. “L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è anch’esso sotto la soglia epidemica: Rt=0.77 al 9 agosto contro Rt=0.76 al 2 agosto”, evidenzia il report. “Una regione è classificata a rischio ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 19 agosto 2022) Continua a diminuire l’dei casiin. “Scende l’settimanale a livello nazionale: 260 ogni 100mila abitanti (12-18 agosto) contro 365 ogni 100mila abitanti (5-11 agosto)”. Lo evidenzia il report-19 con i dati principali del monitoraggio della Cabina di Regia Istituto superiore di sanità (Iss)-ministero della Salute. Anche l’indice di trasmissibilità (Rt) scende. “Nel periodo 27 luglio – 9 agosto, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,77 (range 0,74-0,80), in diminuzione rispetto alla settimana precedente”. “L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è anch’esso sotto la soglia epidemica: Rt=0.77 al 9 agosto contro Rt=0.76 al 2 agosto”, evidenzia il report. “Una regione è classificata a rischio ...

News24_it : Governo, verso le elezioni. Salvini: 'Mosca? Zero contatti'. Di Maio: 'Sei complice' LIVE - Sky Tg24 - zazoomblog : Ultime Notizie – Omicron Bassetti: “Centaurus più letale? Andiamoci piano” - #Ultime #Notizie #Omicron #Bassetti: - StigmabaseE : [ITAL] Consiglio di Brovello Carpugnino approva norma contro omofobia che 'anticipa' il Ddl Zan: verbano cusio osso… - zazoomblog : Ultime Notizie – Elezioni politiche Letta: “Pd partito del rinnovamento non rottamazione” - #Ultime #Notizie… - Vasto2022 : Elezioni politiche 2022, ultime notizie | Salvini: non vado in Russia da anni. Di Maio: sei complice ingerenze di M… -