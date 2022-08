Ultime Notizie – Atletica europei 2022, Italia fuori dalla finale della 4×100 (Di venerdì 19 agosto 2022) europei di Atletica, amara eliminazione dell’Italia nella staffetta 4×100 metri a Monaco. Gli azzurri, privi di Marcell Jacobs, si erano qualificati con l’ottavo e ultimo tempo di ripescaggio in 39?02, ma la giuria nei minuti successivi alla conclusione delle batterie ha accolto il ricorso della Turchia, che era stata danneggiata dalla Finlandia permettendo agli anatolici di ripetere la prova correndo in solitudine. I turchi hanno realizzato il tempo di 38?98 eliminando così l’Italia. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 19 agosto 2022)di, amara eliminazione dell’nella staffettametri a Monaco. Gli azzurri, privi di Marcell Jacobs, si erano qualificati con l’ottavo e ultimo tempo di ripescaggio in 39?02, ma la giuria nei minuti successivi alla conclusione delle batterie ha accolto il ricorsoTurchia, che era stata danneggiataFinlandia permettendo agli anatolici di ripetere la prova correndo in solitudine. I turchi hanno realizzato il tempo di 38?98 eliminando così l’. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

