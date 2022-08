Ultime Notizie – Atletica | Bronzo per Tortu nel 200 metri

(Di venerdì 19 agosto 2022) Medaglia diper Filipponei 200agli Europei diin corso a Monaco. L’azzurro è salito sul podio grazie al tempo di 20”27. Argento eper l’Italia nei 3mila siepi. La medaglia d’argento è stata vinta da Ahmed Abdelwahed, mentre ilda Osama Zoghlami. A vincere la gara il finlandese Topi Raitanen. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

zazoomblog : Ultime Notizie – Calcio Dazn rilancia: dopo disservizi rimborso diretto e in regalo una giornata di campionato -… - PianetaMilan : @acmilan a #RedBird, ombre dal #Lussemburgo: le ultime sul cambio di proprietà #Elliott #closing #ACMilan #Milan… - claudia18481 : RT @Grazia_eso3: Orgoglio napoletano: ricercatrice del Pascale tra i 40 migliori giovani d’Italia - junews24com : Milinkovic-Savic Juve, la Lazio fissa il prezzo: può partire con questa offerta - - Antonio611197 : @ultimenotizie Ma questa non è ultime notizie è ultime ca77ate! #PutinWarCriminal #SlavaUkraini #RussiaIsATerroristState -

Il Sole 24 ORE

Tutti gli altri argomenti trattati oggi a Estate in diretta: dalle truffe allePer quanto riguarda la cronaca Roberta Capua e Gianluca Semprini hanno dato poi degli aggiornamenti, ...Il gigante tedesco dei custom loop, infatti, nelleore ha spiegato che " appena in tempo per il lancio dei nuovi processori AMD di settembre 2022 , possiamo annunciare che tutti i dissipatori ... Ucraina ultime notizie. Gas: Mosca sospende forniture Nordstream dal 31 agosto per 3 giorni. Usa: ... Il Midtjylland ha chiesto 10 milioni di euro, il Milan ne ha offerti 4 per Onyedika, questo è l’ordine di grandezza delle cifre che il Milan vorrebbe… Leggi ...Quello con la città e con i colori rossazzurri è un rapporto che va molto oltre il professionismo, la passione per il calcio, la voglia di essere ...