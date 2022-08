UFFICIALE – Ndombele è un nuovo calciatore del Napoli – FOTO (Di venerdì 19 agosto 2022) Tanguy Ndombele è un nuovo calciatore del Napoli. Il centrocampista francese ex Tottenham si unisce al Napoli in prestito con diritto di riscatto. Nella giornata di ieri ha svolto le visite mediche di rito a Villa Stuart per poi viaggiare verso il capoluogo campano, dove oggi ha incontrato per la prima volta Luciano Spalletti e i suoi nuovi compagni di squadra. Manca ancora il canonico tweet del presidente Aurelio De Laurentiis ma l’ufficialità è arrivata dal sito UFFICIALE della Lega Serie A. Il contratto di Ndombele è stato appena depositato in Lega Calcio e da oggi è iniziata ufficialmente la sua avventura in azzurro. Ndombele è del Napoli: le cifre dell’operazione Il Napoli pagherà 500mila euro e 500mila ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 19 agosto 2022) Tanguyè undel. Il centrocampista francese ex Tottenham si unisce alin prestito con diritto di riscatto. Nella giornata di ieri ha svolto le visite mediche di rito a Villa Stuart per poi viaggiare verso il capoluogo campano, dove oggi ha incontrato per la prima volta Luciano Spalletti e i suoi nuovi compagni di squadra. Manca ancora il canonico tweet del presidente Aurelio De Laurentiis ma l’ufficialità è arrivata dal sitodella Lega Serie A. Il contratto diè stato appena depositato in Lega Calcio e da oggi è iniziata ufficialmente la sua avventura in azzurro.è del: le cifre dell’operazione Ilpagherà 500mila euro e 500mila ...

