Ufficiale il rimborso automatico, il comunicato di DAZN: “il 50% del valore mensile dell’abbonamento” (Di venerdì 19 agosto 2022) DAZN ha ufficializzato il rimborso automatico nei confronti dei clienti colpiti da disagi durante la prima giornata di campionato. L’indennizzo arriverà all’utente entro i prossimi 15 giorni, sarà pari al doppio di quanto previsto da AgCom e quindi al 50% del valore mensile dell’abbonamento, quindi 10 o 20 euro. “Ringrazio sentitamente tutti i partecipanti per lo spirito concreto e costruttivo che ha caratterizzato la riunione odierna che aveva come obiettivo quello di smorzare le polemiche e soprattutto di tutelare gli utenti e l’intero sistema calcio”. E’ il commento di Valentina Vezzali dopo l’incontro con DAZN, Lega, Mise e Agcom. “Per questo esprimo la mia soddisfazione per lo sforzo profuso da tutte le componenti che, ognuna per la loro competenza, ha lavorato ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 19 agosto 2022)ha ufficializzato ilnei confronti dei clienti colpiti da disagi durante la prima giornata di campionato. L’indennizzo arriverà all’utente entro i prossimi 15 giorni, sarà pari al doppio di quanto previsto da AgCom e quindi al 50% del, quindi 10 o 20 euro. “Ringrazio sentitamente tutti i partecipanti per lo spirito concreto e costruttivo che ha caratterizzato la riunione odierna che aveva come obiettivo quello di smorzare le polemiche e soprattutto di tutelare gli utenti e l’intero sistema calcio”. E’ il commento di Valentina Vezzali dopo l’incontro con, Lega, Mise e Agcom. “Per questo esprimo la mia soddisfazione per lo sforzo profuso da tutte le componenti che, ognuna per la loro competenza, ha lavorato ...

