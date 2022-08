Uefa | possibili sanzioni per PSG e Marsiglia | deficit superiore ai 30 milioni di euro negli ultimi 3 anni

(Di venerdì 19 agosto 2022) Due grandi club del calcio francese, come il PSG e il, rischiano importantidalla, per via di unai 30diaccumulatotre. La notizia è stata riportata dal quotidiano l’Equipe e potrebbe aver importanti conseguenze per i due club. La società parigina ha dichiarato di disapprovare le analisi degli esperti, mentre ilnon ha commentato la notizia. Tuttavia quest’ultimo potrebbe ricevere una sanzione finanziaria e una limitazione anche nel numero di calciatori da poter iscrivere nelle liste. Si attendono aggiornamenti e svolte sulla questione nelle prossime settimane. SportFace.

