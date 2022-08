Ucraina ultime notizie. Presidente Indonesia: «Xi e Putin al G20 di Bali». Paura per Zaporizhzhia (Di venerdì 19 agosto 2022) Il Presidente Indonesiano Widodo ha annunciato che il Presidente cinese Xi Jinping e quello russo Vladimir Putin parteciperanno al vertice del G 20 in Indonesia. Resta alta la Paura per la situazione attorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia dopo giorni di scambi di accuse tra Russia e Ucraina e dopo che ieri il Segretario generale Onu Antonio Guterres ha chiesto la smilitarizzazione dell’area. Nella notte i russi hanno nuovamente attaccato la cittadina di Mykolaiv. Restano alte le tensioni nella Penisola della Crimea, dove 4 esplosioni si sono verificate nella base aerea a Belbek a nord di Sebastianopoli. Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 19 agosto 2022) Ilno Widodo ha annunciato che ilcinese Xi Jinping e quello russo Vladimirparteciperanno al vertice del G 20 in. Resta alta laper la situazione attorno alla centrale nucleare didopo giorni di scambi di accuse tra Russia ee dopo che ieri il Segretario generale Onu Antonio Guterres ha chiesto la smilitarizzazione dell’area. Nella notte i russi hanno nuovamente attaccato la cittadina di Mykolaiv. Restano alte le tensioni nella Penisola della Crimea, dove 4 esplosioni si sono verificate nella base aerea a Belbek a nord di Sebastianopoli.

