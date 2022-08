Ucraina ultime notizie. Cremlino, Macron ha chiamato Putin. Russia verso taglio del 20% della produzione gas in ottobre (Di venerdì 19 agosto 2022) Cala la produzione di gas in Russia per effetto delle sanzioni dell’Ue , mentre crescono gli stoccaggi che risultano essere del 20% sopra la media degli ultimi 5 anni. Il presidente indonesiano Widodo ha annunciato che il presidente cinese Xi Jinping e quello russo Vladimir Putin parteciperanno al vertice del G 20 in Indonesia. Resta alta la paura per la situazione attorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia dopo giorni di scambi di accuse tra Russia e Ucraina e dopo che ieri il Segretario generale Onu Antonio Guterres ha chiesto la smilitarizzazione dell’area. Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 19 agosto 2022) Cala ladi gas inper effetto delle sanzioni dell’Ue , mentre crescono gli stoccaggi che risultano essere del 20% sopra la media degli ultimi 5 anni. Il presidente indonesiano Widodo ha annunciato che il presidente cinese Xi Jinping e quello russo Vladimirparteciperanno al vertice del G 20 in Indonesia. Resta alta la paura per la situazione attorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia dopo giorni di scambi di accuse trae dopo che ieri il Segretario generale Onu Antonio Guterres ha chiesto la smilitarizzazione dell’area.

