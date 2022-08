Ucraina: Pentagono annuncia nuova tranche aiuti per 775 mln (Di venerdì 19 agosto 2022) Il Pentagono ha annunciato una nuova tranche di aiuti militari all'Ucraina per 775 milioni di dollari, comprese munizioni per i lanciarazzi Himars e Howitzers. Questo nuovo pacchetto di aiuti prevede ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 19 agosto 2022) Ilhato unadimilitari all'per 775 milioni di dollari, comprese munizioni per i lanciarazzi Himars e Howitzers. Questo nuovo pacchetto diprevede ...

