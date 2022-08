Ucraina, mezzi militari russi nella centrale di Zaporizhzhia: il video dell'occupazione (Di venerdì 19 agosto 2022) mezzi militari russi parcheggiati all'interno della sala turbine della centrale di Zaporizhzhia, connessa a uno dei reattori. E' questo il contenuto di un video che circola da qualche ora sui social, ... Leggi su globalist (Di venerdì 19 agosto 2022)parcheggiati all'internoa sala turbinedi, connessa a uno dei reattori. E' questo il contenuto di unche circola da qualche ora sui social, ...

Agenzia_Ansa : Un nuovo video che sta circolando online, e di cui riferisce la Cnn, mostra la presenza di mezzi militari russi nel… - fattoquotidiano : Ucraina, nuove esplosioni in una base russa in Crimea. Video Cnn: “Mezzi militari di Mosca al fianco di un reattore… - TgLa7 : Preoccupazione per la centrale di #Zaporizhzhia sotto il controllo delle forze russe. Un video pubblicato dalla Cnn… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Ucraina, nuove esplosioni in una base russa in Crimea. Video Cnn: “Mezzi militari di Mosca al fianco di un reattore nu… - globalistIT : -