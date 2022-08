Ucraina, l’appello dell’Onu alla Russia: «Non staccate la centrale nucleare di Zaporizhzhia dalla rete di Kiev» (Di venerdì 19 agosto 2022) Le Nazioni Unite chiedono alla Russia di non staccare la centrale nucleare di Zaporizhzhia dalla rete Ucraina. Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha sottolineato come l’elettricità di Zaporizhzhia sia Ucraina e che «questo principio deve essere pienamente rispettato». L’ha riferito oggi, 19 agosto, durante una visita al porto di Odessa, nell’Ucraina meridionale. La richiesta arriva a seguito della diffusione di una nota di Energoatom, riportata dai media ucraini, in cui si leggeva: «Abbiamo informazioni che le forze di occupazione russe stiano pianificando di spegnere i blocchi di alimentazione della centrale nucleare di ... Leggi su open.online (Di venerdì 19 agosto 2022) Le Nazioni Unite chiedonodi non staccare ladi. Il segretario generale, Antonio Guterres, ha sottolineato come l’elettricità disiae che «questo principio deve essere pienamente rispettato». L’ha riferito oggi, 19 agosto, durante una visita al porto di Odessa, nell’meridionale. La richiesta arriva a seguito della diffusione di una nota di Energoatom, riportata dai media ucraini, in cui si leggeva: «Abbiamo informazioni che le forze di occupazione russe stiano pianificando di spegnere i blocchi di alimentazione delladi ...

