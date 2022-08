“Ucciso e fatto a pezzi da moglie e figlio” Il terribile delitto nella provincia italiana

(Di venerdì 19 agosto 2022) Ciro Palmieri è stato. Era stata denunciata la sua scomparsa, tra l’altro, dalle stesse persone che poi lo hanno ammazzato. Il panettiere di Giffoni Sei Casali (Salerno), era sparito a luglio e naturalmente le ricerche sono state vane. A rendere noto l’agghiacciante vicenda è la Procura di Salerno che ha emesso due fermi per indiziato dia carico di Monica Milite e Massimiliano Palmieri. Si tratta rispettivamente didell’uomo deceduto. Indagato anche ilminorenne della donna che avrebbe assistito all’omicidio. Proprio così quindi, il padre di famiglia sarebbe stato ammazzato dallae dai figli (quantomeno il più grande dei due). Questo è quello che ipotizza la procura, naturalmente. Ora a stabilirlo ufficialmente ci sarà un processo penale ...

a coltellate dalla moglie e dai due figli , uno dei quali di appena 15 anni, davanti agli occhi attoniti dell'altro figlio undicenne . Dopo l'omicidio, il cadavere è statoa pezzi, ...a coltellate ea pezzi davanti al figlio 11enne, arrestati la moglie e l'altro figlio che ne avevano denunciato la scomparsa Il maresciallo capo dei carabinieri Gloria Mercurio trovata ...Aveva denunciato la scomparsa del marito il 30 luglio scorso, ma quella versione non aveva convinto i carabinieri che hanno avviato le indagini ...