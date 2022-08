Twiga, Briatore si sfoga: "Felici per i danni del maltempo? Italiani invidiosi". VIDEO (Di venerdì 19 agosto 2022) "Una tromba d'aria ha distrutto metà Twiga" e "leggendo i commenti sui social abbiamo fatto felice un mucchio di persone. Non riesco a capire, che paese di rancorosi e sfigati sia… Il Twiga dà lavoro a 150 persone, dà un indotto milionario alla zona, però sono felice di far contente tante persone in un giorno come questo. Sono Felici delle disgrazie che succedono". Così Flavio Briatore, tra i titolari della discoteca di Forte dei Marmi (Lucca) danneggiata dal maltempo, in un VIDEO postato sui social. Il nubifragio, che si è abbattuto nella giornata di giovedì, ha messo in ginocchio decine di stabilimenti balneari in Versilia. Anche Daniela Santanchè aveva lamentato ieri sui social i grossi danni al Twiga. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 19 agosto 2022) "Una tromba d'aria ha distrutto metà" e "leggendo i commenti sui social abbiamo fatto felice un mucchio di persone. Non riesco a capire, che paese di rancorosi e sfigati sia… Ildà lavoro a 150 persone, dà un indotto milionario alla zona, però sono felice di far contente tante persone in un giorno come questo. Sonodelle disgrazie che succedono". Così Flavio, tra i titolari della discoteca di Forte dei Marmi (Lucca) danneggiata dal, in unpostato sui social. Il nubifragio, che si è abbattuto nella giornata di giovedì, ha messo in ginocchio decine di stabilimenti balneari in Versilia. Anche Daniela Santanchè aveva lamentato ieri sui social i grossial

