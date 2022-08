Tuffi grandi altezze, Europei 2022: Elisa Cosetti fa la storia e conquista il primo bronzo azzurro (Di venerdì 19 agosto 2022) Nella prima storica edizione degli Europei di Tuffi dalle grandi altezze l’Italia conquista subito una medaglia. A fare la storia è Elisa Cosetti, che è riuscita a conquistare un incredibile bronzo. A laurearsi campionessa d’Europa è stata la tedesca Iris Schmidbauer, che ha ottenuto 90.30 punti con il tuffo libero, chiudendo con il punteggio complessivo di 309.30. Medaglia d’argento, invece, per l’ucraina Antonina Vyshyvanova, che ha totalizzato 94 punti, raggiungendo quota 295.40. In terza posizione si è dunque piazzata Elisa Cosetti, che ha forse sentito la pressione dell’essere in testa dopo tre rotazioni, finendo abbondante nel quarto tuffo ed ottenendo solo 57 punti ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) Nella prima storica edizione deglididallel’Italiasubito una medaglia. A fare la, che è riuscita are un incredibile. A laurearsi campionessa d’Europa è stata la tedesca Iris Schmidbauer, che ha ottenuto 90.30 punti con il tuffo libero, chiudendo con il punteggio complessivo di 309.30. Medaglia d’argento, invece, per l’ucraina Antonina Vyshyvanova, che ha totalizzato 94 punti, raggiungendo quota 295.40. In terza posizione si è dunque piazzata, che ha forse sentito la pressione dell’essere in testa dopo tre rotazioni, finendo abbondante nel quarto tuffo ed ottenendo solo 57 punti ...

SkySport : ULTIM'ORA NUOTO TUFFI GRANDI ALTEZZE, BRONZO PER ELISA COSETTI. E' LA PRIMA MEDAGLIA ITALIANA IN QUESTA DISCIPLINA… - AlessiaBabbo : RT @SkySport: ULTIM'ORA NUOTO TUFFI GRANDI ALTEZZE, BRONZO PER ELISA COSETTI. E' LA PRIMA MEDAGLIA ITALIANA IN QUESTA DISCIPLINA #SkySport… - marinapiva67 : RT @TgLa7: #EuropeiNuoto2022, tuffi grandi altezze: Elisa #Cosetti medaglia di bronzo - flazia24 : RT @flamanc24: Bronzo COSETTI ?????? Tuffi dalle grandi altezze O premierei tutti. Ci vuole un coraggio a tuffarsi da 21m. #Roma2022 - sara_saretta___ : RT @SkySport: ULTIM'ORA NUOTO TUFFI GRANDI ALTEZZE, BRONZO PER ELISA COSETTI. E' LA PRIMA MEDAGLIA ITALIANA IN QUESTA DISCIPLINA #SkySport… -

Il tuffo dalle grandi altezze di Davide Baraldi Per i tuffi dalle grandi altezze, maschili e femminili, oggi è l'esordio della disciplina a un Europeo di nuoto. Ci si tuffa da una piattaforma altra 27 metri per gli uomini, 20 per le donne, e si ... Chiara Pellacani principessa d'Europa: oro nel trampolino da 3 metri ...l'età per costruire grandi cose ce l'ha. Ha una caratteristica. La calma. Suo papà è un giornalista sportivo, la mamma è un insegnante di sostegno, è molto legata ai suoi fratelli. E lei ai tuffi, ... Sky Sport Il tuffo dalle grandi altezze di Davide Baraldi Per i tuffi dalle grandi altezze, maschili e femminili, oggi è l'esordio della disciplina a un Europeo di nuoto. Ci si tuffa da una piattaforma altra 27 metri per gli uomini, 20 per le donne, e si ... Tuffi grandi altezze, Europei Roma 2022: Elisa Cosetti medaglia di bronzo Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ... Per idallealtezze, maschili e femminili, oggi è l'esordio della disciplina a un Europeo di nuoto. Ci si tuffa da una piattaforma altra 27 metri per gli uomini, 20 per le donne, e si ......l'età per costruirecose ce l'ha. Ha una caratteristica. La calma. Suo papà è un giornalista sportivo, la mamma è un insegnante di sostegno, è molto legata ai suoi fratelli. E lei ai, ... Tuffi dalle grandi altezze: lo spettacolo al Foro Italico Per i tuffi dalle grandi altezze, maschili e femminili, oggi è l'esordio della disciplina a un Europeo di nuoto. Ci si tuffa da una piattaforma altra 27 metri per gli uomini, 20 per le donne, e si ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...