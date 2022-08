Tuffi grandi altezze, Alessandro De Rose: “Contento del mio tuffo, domani voglio far bene” (Di venerdì 19 agosto 2022) Alessandro De Rose è ancora in gara per una medaglia nella gara maschile negli Europei di Tuffi grandi altezze di scena a Roma. Dopo la sessione pomeridiana di liberi, l’azzurro si ritrova al sesto posto, a poco meno di 25 punti dal rumeno Presa e a meno di 14 lunghezze dal terzo posto del transalpino Hunt. In questa giornata ‘interlocutoria’ l’azzurro non si sbottona troppo ai microfoni della Rai, sottolineando però la sua contentezza per il suo tuffo odierno, con cui ha ottenuto un punteggio di 117.30: “Sono Contento, questo esercizio mi dà problemi ormai da qualche anno. Averlo eseguito in questo modo mi rende assai felice“. LIVE Tuffi grandi altezze, Europei 2022 in DIRETTA: Alessandro De ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022)Deè ancora in gara per una medaglia nella gara maschile negli Europei didi scena a Roma. Dopo la sessione pomeridiana di liberi, l’azzurro si ritrova al sesto posto, a poco meno di 25 punti dal rumeno Presa e a meno di 14 lunghezze dal terzo posto del transalpino Hunt. In questa giornata ‘interlocutoria’ l’azzurro non si sbottona troppo ai microfoni della Rai, sottolineando però la sua contentezza per il suoodierno, con cui ha ottenuto un punteggio di 117.30: “Sono, questo esercizio mi dà problemi ormai da qualche anno. Averlo eseguito in questo modo mi rende assai felice“. LIVE, Europei 2022 in DIRETTA:De ...

