Tuffi, Europei Roma 2022: Pellacani in finale col primo punteggio dal trampolino 3 metri. Avanti Elisa Pizzini (Di venerdì 19 agosto 2022) Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini guadagnano la finale dal trampolino 3 metri donne agli Europei di Roma. Nel preliminare l'azzurra classe 2002, argento mondiale nel sincro 3m misto, chiude la gara con il primo posto provvisorio con il totale di 294.50. Si parte col doppio salto mortale e mezzo indietro carpiato, a seguire il doppio e mezzo Avanti con un avvitamento carpiato. Poi triplo salto mortale e mezzo Avanti carpiato (62.00), doppio e mezzo rovesciato carpiato e infine il doppio salto mortale e mezzo ritornato carpiato. "Sono molto soddisfatta di questa eliminatoria, perché era il mio obiettivo saltare in modo regolare. Ho avuto delle buone sensazioni, mi sento pronta per la ...

