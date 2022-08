Tuffi | Europei Roma 2022 | Italia solo quarta nella piattaforma sincro 10 metri | oro alla Gran Bretagna

(Di venerdì 19 agosto 2022) Nessuna medaglia purtroppo per l’finale dida 10di venerdì 19 agosto aglididelle discipline acquatiche. La coppia Eduard Timbretti Gugiu ed Andreas Sargent Larsen parte bene con iobbligatori, mettendosi in testa. Bene anche la seconda tornata, ma da qui in poi l’Ucraina e ladiventano perfette e fa la voce grossa, facendo sempre imigliori, e vincendo, per distacco, la prime due medaglie. Va’ male il terzo tuffo invece, anche e soprattutto per l’entrata in acqua di Larsen, che fa scendere gli azzurri fino al quarto posto. Gli ultimi due ...

Eurosport_IT : ???? Europei, medaglie Italia ?????? ????? Atletica: ??x2,??x1,??x3 ????? Canottaggio: ??x4,??x2,??x3 ????? Ciclismo: ??x3,??x5,??x… - Eurosport_IT : ???? Europei, medaglie Italia ?????? ????? Atletica: ??x1,??x2 ????? Canottaggio: ??x4,??x2,??x3 ????? Ciclismo su pista: ??x3,??… - Eurosport_IT : CAMPIONI D'EUROPAAAAAA! ?????? L'Italia conquista la medaglia d'oro nel Team Event negli Europei di Tuffi: Eduard Tim… - sportface2016 : #Tuffi, #Europei #Roma2022: #Italia solo quarta nella piattaforma sincro 10 metri, oro alla #GranBretagna - littlemixftlodo : RT @Eurosport_IT: ???? Europei, medaglie Italia ?????? ????? Atletica: ??x2,??x1,??x3 ????? Canottaggio: ??x4,??x2,??x3 ????? Ciclismo: ??x3,??x5,??x4 ?????… -

... ici portano a 55 podi! DIRETTANUOTO ROMA 2022 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L'EVENTO La diretta tv deglinuoto Roma 2022 sarà garantita in chiaro sulla Rai sia sui propri ...Per Chiara Pellacani si tratta della quarta medaglia in altrettante gare a questie oggi ... Fino a domenica ancora ie, meteo permettendo, il nuoto in acque libere a Ostia, dove Gregorio ...Roma – Quinta giornata dei 36esimi Campionati Europei di Roma, in svolgimento allo Stadio del Nuoto, aperta dalle eliminatorie dai 3 metri per i tuffi . Senza patemi, dimostrando ancora una volta una ...EUROPEI TUFFI - Miglior punteggio in qualifica per Chiara Pellacani, che supera di appena 10 centesimi la svizzera Heimberg ...