Tuffi, Europei nuoto 2022: Chiara Pellacani è oro nel trampolino 3 metri (Di venerdì 19 agosto 2022) Cinque medaglie in cinque gare: questo il bottino di Chiara Pellacani agli Europei di nuoto di Roma. L'azzurra dopo aver conquistato 4 allori nelle prime quattro giornate dei Tuffi ha messo la ciliegina sulla torta con l'oro nel trampolino 3 metri. La romana da campionessa in carica non ha tradito le attese portando a casa la sua 12esima medaglia europea, quinta d'oro. Una gara perfetta quella di Pellacani che dopo aver preso il comando nella terza tornata non l'ha più lasciato trionfando con 318.75 punti. Alle sue spalle si sono piazzate la svizzera Michelle Heimberg e la britannica Yasmin Harper. L'azzurra aveva già fatto presagire il successo nelle eliminatorie del mattino concluse al primo posto. Solo 12esima invece l'altra italiana Elisa Pizzini.

