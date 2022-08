Tuffi, Europei 2022: Pellacani festeggia l’oro dai 3 metri “Avevo lavorato tanto, ci credevo e ci sono riuscita” (Di venerdì 19 agosto 2022) Nella piscina di casa Chiara Pellacani dà spettacolo nella finale dei Tuffi dal trampolino tre metri femminili e conquista la medaglia d’oro. Per la romana, che compirà 20 anni il prossimo 12 settembre, tra Budapest 2021 e Roma 2022, questo è il decimo podio continentale consecutivo, per un dominio infinito di Chiara. Primo tuffo della diciannovenne azzurra da 60 punti e quarto posto, ma poi Chiara cambia marcia, il secondo tuffo è da 63 punti e sale al secondo posto, poi il terzo tuffo da 69,75 la fa passare in vantaggio con +10 sulla Heimberg, quarto salto da 63 punti, resta a 10,45 di vantaggio. Tutto si decide all’ultimo tuffo e Chiara Pellacani con 318,75 (63 punti nell’ultimo tentativo) conquista la medaglia d’oro, davanti alla svizzera Michelle Heimberg, argento con 301,80, e alla britannica ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) Nella piscina di casa Chiaradà spettacolo nella finale deidal trampolino trefemminili e conquista la medaglia d’oro. Per la romana, che compirà 20 anni il prossimo 12 settembre, tra Budapest 2021 e Roma, questo è il decimo podio continentale consecutivo, per un dominio infinito di Chiara. Primo tuffo della diciannovenne azzurra da 60 punti e quarto posto, ma poi Chiara cambia marcia, il secondo tuffo è da 63 punti e sale al secondo posto, poi il terzo tuffo da 69,75 la fa passare in vantaggio con +10 sulla Heimberg, quarto salto da 63 punti, resta a 10,45 di vantaggio. Tutto si decide all’ultimo tuffo e Chiaracon 318,75 (63 punti nell’ultimo tentativo) conquista la medaglia d’oro, davanti alla svizzera Michelle Heimberg, argento con 301,80, e alla britannica ...

