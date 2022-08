Tuffi, Europei 2022: Chiara Pellacani oro nel trampolino 3 metri (Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) – Chiara Pellacani vince la medaglia d’oro nei Tuffi dal trampolino tre metri ai campionati Europei di Roma 2022. L’azzurra chiude con un punteggio di 318.75 davanti alla svizzera Michelle Heimberg (301.80) e alla britannica Yasmin Harper (296.20). Decima l’altra italiana Elisa Pizzini (243.85). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) –vince la medaglia d’oro neidaltreai campionatidi Roma. L’azzurra chiude con un punteggio di 318.75 davanti alla svizzera Michelle Heimberg (301.80) e alla britannica Yasmin Harper (296.20). Decima l’altra italiana Elisa Pizzini (243.85). L'articolo proviene da Italia Sera.

Eurosport_IT : ???? Europei, medaglie Italia ?????? ????? Atletica: ??x2,??x1,??x3 ????? Canottaggio: ??x4,??x2,??x3 ????? Ciclismo: ??x3,??x5,??x… - SkySport : ULTIM'ORA NUOTO TRAMPOLINO 3 METRI, ORO PER CHIARA PELLACANI: è la 56^ medaglia per l'Italia in questi Europei… - RaiNews : Chiara Pellacani è medaglia d'oro nei tuffi dal trampolino di 3 metri Europei di nuoto #Roma2022 - Tele_Nicosia : Europei tuffi, Pellacani d’oro dal trampolino 3 metri - LaNotifica : Europei tuffi, Pellacani d’oro dal trampolino 3 metri -