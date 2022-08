fede_olivo : RT @HuffPostItalia: Tu sì, tu no. Il conclave sardo angoscia Forza Italia - HuffPostItalia : Tu sì, tu no. Il conclave sardo angoscia Forza Italia -

L'HuffPost

"Sono qui, come altri, in attesa di capire se dovrò fare campagna elettorale da domani o no". Tra i parlamentari di Forza Italia serpeggiano ansia e incertezza sulla chiusura delle liste dei candidati ...Impropriamente due volte, perché il cardinalecon quel Palazzo non c'entra nulla. È vero che è stato privato da Francesco il 24 settembre del 2020 del diritto ad entrare nel prossimo... Tu sì, tu no. Il conclave sardo angoscia Forza Italia (di F. Olivo) L’ex magistrato Roberto Scarpinato è il capolista in Calabria e Sicilia. Ettore Licheri (sardo) guiderà il M5S in Piemonte e Toscana. Il ministro Stefano Patuanelli, capolista senza chance in Friuli, ...Berlusconi è con i fedelissimi a Villa Certosa per far quadrare il cerchio, ma deve fare i conti con una previsione della metà dei seggi parlamentari a ...