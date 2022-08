Tre cani fuggono da una villa di San Donato Milanese: recuperati dalla Polizia Locale (Di venerdì 19 agosto 2022) Gli animali si aggiravano senza meta per le strade e, dopo alcune segnalazioni, agenti e accalappiacani sono riusciti ad avvicinarli con del cibo. Proprietari rintracciati grazie ai microchip Leggi su 7giorni.info (Di venerdì 19 agosto 2022) Gli animali si aggiravano senza meta per le strade e, dopo alcune segnalazioni, agenti e accalappiasono riusciti ad avvicinarli con del cibo. Proprietari rintracciati grazie ai microchip

