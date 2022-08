Trapelano i primi nomi dei candidati del Carroccio: eccoi nuovi ingressi e i Big della Lega (Di venerdì 19 agosto 2022) Trapelano i primi nomi dei candidati del Carroccio: i sottosegretari uscenti saranno nei collegi uninominali alla Camera. Iniziano a emergere i primi nomi dei candidati in quota Lega in occasione delle elezioni politiche fissate per domenica 25 settembre. I big di governo saranno schierati negli uninominali della Camera e ovviamente ci sarà spazio anche per i volti nuovi che tenteranno di fare il proprio ingresso in Parlamento. Dal Carroccio fanno sapere che verrà riconfermata l’attuale squadra di governo, con l’innesto di alcuni sindaci e di esponenti della società civile. Tra i nuovi ingressi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 19 agosto 2022)deidel: i sottosegretari uscenti saranno nei collegi uninali alla Camera. Iniziano a emergere ideiin quotain occasione delle elezioni politiche fissate per domenica 25 settembre. I big di governo saranno schierati negli uninaliCamera e ovviamente ci sarà spazio anche per i voltiche tenteranno di fare il proprio ingresso in Parlamento. Dalfanno sapere che verrà riconfermata l’attuale squadra di governo, con l’innesto di alcuni sindaci e di esponentisocietà civile. Tra i...

