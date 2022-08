Traffico Roma del 19-08-2022 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 agosto 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione poco ilsul Raccordo scorrevole In entrambe le direzioni anche la tangenziale prudenza mi incidente segnalato a Colli Aniene SAS Viale Palmiro Togliatti nei pressi di viale Battista Bardanzellu non si escludono rallentamenti Code in via del Cavaliere in prossimità di via di lunghezza qui il transito avviene a senso unico alternato Per consentire interventi di messa in sicurezza muro pericolante ed è ancora chiusa via Bernardo Ramazzini tra via Giacomo Folchi & via Federico Di Donato dopo l’allargamento dei giorni scorsi concludendo con il trasporto pubblico servizio della metro B & B allentato per un intervento tecnico presso la stazione di Magliana forti ritardi anche per quanto riguarda la metro C con un’attesa di circa 30 minuti e infine da oggi a domenica prossima 21 ...