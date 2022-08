Traffico ferroviario, guasto per fulmini a Bologna: ritardi e disagi. RFI: verso normalità (Di venerdì 19 agosto 2022) Mattinata di disagi e forti ritardi nel nodo ferroviario di Bologna dopo un guasto ai sistemi di gestione della circolazione provocato dal maltempo. Questa mattina, poco dopo le 8, alcuni fulmini e scariche elettriche hanno danneggiato e reso inefficienti alcuni degli apparati elettronici deputati a gestire il Traffico ferroviario nel nodo emiliano, in prossimità della stazione di Santa Viola. RFI fa sapere che si sono accumulati ritardi per i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali, che “potranno registrare ritardi fino a 150 minuti”. Trenitalia, invece, segnala che sono 22 i treni Alta Velocità e InterCity direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 19 agosto 2022) Mattinata die fortinel nododidopo unai sistemi di gestione della circolazione provocato dal maltempo. Questa mattina, poco dopo le 8, alcunie scariche elettriche hanno danneggiato e reso inefficienti alcuni degli apparati elettronici deputati a gestire ilnel nodo emiliano, in prossimità della stazione di Santa Viola. RFI fa sapere che si sono accumulatiper i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali, che “potranno registrarefino a 150 minuti”. Trenitalia, invece, segnala che sono 22 i treni Alta Velocità e InterCity direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti.

