Tortu | ' Mi sono preparato Sono nelle migliori condizioni

(Di venerdì 19 agosto 2022) "Per prepararmi a questa sfidastato per un po' a casa mia, a Golfo Aranci, per allenarmi. E credo di essere arrivato qui". Cosi' Filippo, il velocista azzurro che ...

zazoomblog : Chi sono Chituru Ali e Matteo Melluzzo: i nuovi giovani della 4×100 al posto di Tortu e Desalu! - #Chituru #Matteo… - OA_Sport : Atletica, Europei 2022: ci sono Tortu e Abdelwahed a puntare alto, anzi altissimo. Ma anche Sabbatini e Folorunso v… - OA_Sport : Andiamo alla scoperta di Chituru Ali e Matteo Melluzzo, i giovani che emergono e che correranno la batteria della 4… - flamanc24 : RT @FabriFasanella: Sono tornati. E domani tutti a tifare Pippo alla finale dei 200. #Tamberi #Jacobs #Tortu - cesare50221831 : RT @FabriFasanella: Sono tornati. E domani tutti a tifare Pippo alla finale dei 200. #Tamberi #Jacobs #Tortu -

"Per prepararmi a questa sfidastato per un po' a casa mia, a Golfo Aranci, per allenarmi. E credo di essere arrivato qui nelle migliori condizioni". Cosi' Filippo, il velocista azzurro che ha conquistato la finale del ...Foto Ansa Le accuse di doping Gli altri due titoli 'pesanti' conquistati negli ultimi 12 mesi da Jacobsstati la 4 100 alle Olimpiadi di Tokyo (la rimonta di Filippodice nulla) e l'oro ...'Per prepararmi a questa sfida sono stato per un po' a casa mia, a Golfo Aranci, per allenarmi. E credo di essere arrivato qui nelle ...Dopo il canottiere oristanese Stefano Oppo, arrivano in finale agli Europei di Monaco anche Filippo Tortu e Dalia Kaddari ... ci ha regalato l’oro olimpico nella staffetta 4X100. “Ci sono tanti atleti ...