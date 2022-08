Tortu è bronzo nei 200 metri. Doppia medaglia per l'Italia nei 3000 siepi (Di venerdì 19 agosto 2022) AGI - Filippo Tortu ha conquistato la medaglia di bronzo nei 200 metri agli europei di atletica di Monaco di Baviera. L'azzurro è giunto terzo in 20"27 nella gara vinta dal britannico Zharnel Hughes in 20"07. Doppio podio nei 3000 siepi Italia d'argento e di bronzo nei 3000 siepi degli Europei grazie ad Ahmed Abdelwahed ed Osama Zoghlami, autori di una spettacolare gara tra le barriere e gli ostacoli. All'Olympiastadion di Monaco di Baviera, oro al finlandese Topi Raitanen. La Finlandia è tornata a vincere il titolo europeo dei 3000 siepi dopo 16 anni. Merito del 26enne quasi sconosciuto Topi Raitanen che vincendo in 8'21"80 ha colto il suo miglior risultato in carriera dopo ... Leggi su agi (Di venerdì 19 agosto 2022) AGI - Filippoha conquistato ladinei 200agli europei di atletica di Monaco di Baviera. L'azzurro è giunto terzo in 20"27 nella gara vinta dal britannico Zharnel Hughes in 20"07. Doppio podio neid'argento e dineidegli Europei grazie ad Ahmed Abdelwahed ed Osama Zoghlami, autori di una spettacolare gara tra le barriere e gli ostacoli. All'Olympiastadion di Monaco di Baviera, oro al finlandese Topi Raitanen. La Finlandia è tornata a vincere il titolo europeo deidopo 16 anni. Merito del 26enne quasi sconosciuto Topi Raitanen che vincendo in 8'21"80 ha colto il suo miglior risultato in carriera dopo ...

