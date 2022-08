Torna in campo Civati, candidato al Senato in Emilia-Romagna con Si e Verdi: «Ecco perché ho deciso di riprovarci» (Di venerdì 19 agosto 2022) Pippo Civati Torna in campo per le elezioni del 25 settembre. E correrà per il Senato in Emilia Romagna nella lista Alleanza Verdi e Sinistra, assieme a Beatrice Brignone, segretaria di Possibile, il partito fondato dall’ex esponente del Pd dopo il suo addio ai dem nel 2015, in aperta polemica con la riforma della legge elettorale. «Per noi l’importante è esserci, portare la nostra esperienza – ha spiegato Civati all’Agi -. Non sappiamo se passeremo: lei è una insegnante, io un editore. Se va male, pazienza. Non lo facciamo per il posto. L’Emilia Romagna politicamente è un territorio bellissimo, e a me la politica piace farla così». Il fondatore di Possibile ha spiegato che malgrado vi siano stati problemi in passato ... Leggi su open.online (Di venerdì 19 agosto 2022) Pippoinper le elezioni del 25 settembre. E correrà per ilinnella lista Alleanzae Sinistra, assieme a Beatrice Brignone, segretaria di Possibile, il partito fondato dall’ex esponente del Pd dopo il suo addio ai dem nel 2015, in aperta polemica con la riforma della legge elettorale. «Per noi l’importante è esserci, portare la nostra esperienza – ha spiegatoall’Agi -. Non sappiamo se passeremo: lei è una insegnante, io un editore. Se va male, pazienza. Non lo facciamo per il posto. L’politicamente è un territorio bellissimo, e a me la politica piace farla così». Il fondatore di Possibile ha spiegato che malgrado vi siano stati problemi in passato ...

