Torino | TuttoSport | “Interessa Cistana dal Brescia | avviati i contatti”

Leggi su seriea24

(Di venerdì 19 agosto 2022)- Ilha svolto lavoro di carico in vista della gara di domani contro la Lazio. Gara fondamentale per vedere il livello degli uomini di Juric, dopo la prestazione convincente a Monza. Ilè attivissimo in questo finale di mercato, dopo i vari screzi iniziali che avevano bloccato gli acquisti dei Granata. Dopo l’arrivo di Vlasic e Miranchuck, Vagnati non vuole terminare qui il suo fondamentale lavoro. Infatti, dopo l’acquisto di Schuurs per la difesa,un giocatore made in Italy, con tanta esperienza in Serie A. Stiamo parlando di, difensore in forza al, squadra militante in Serie B. Il difensore dei Lombardi, potrebbe arrivare in forza di Juric, tramite un prestito con diritto di riscatto, fissato con i ...