Torino | imbrattata la targa dedicata a Tina Anselmi | svastica sul nome della partigiana e prima ministra donna della Repubblica

(Di venerdì 19 agosto 2022)sullaintitolata aItaliana e. Accade oggi, 19 agosto, a, dove dei vandali hanno rovinato la pietra biancaadnel giardinodi Mirafiori Nord in via San Marino, vicino a Corso Cosenza, intitolato allada aprile 2022. Non tarda ad arrivare la condanna delle istituzioni al gesto. «Bisogna essere dei vigliacchi e degli ignoranti per imbrattare con il simbolo del male assoluto laa Mirafiori Nord di unamite e coraggiosa come...

quotidianopiem : Torino: imbrattata con una svastica la targa di Tina Anselmi - andreaagostinia : RT @rep_torino: Mirafiori, imbrattata con una svastica la targa dedicata a Tina Anselmi [di Stefania Aoi] [aggiornamento delle 11:51] https… - rep_torino : Mirafiori, imbrattata con una svastica la targa dedicata a Tina Anselmi - rep_torino : Mirafiori, imbrattata con una svastica la targa dedicata a Tina Anselmi [di Stefania Aoi] [aggiornamento delle 11:5… -

nel quartiere di Mirafiori Nord, è statacon una svastica nazista la targa dedicata a Tina Anselmi. Tina Anselmi è stata una politica, partigiana e insegnante italiana. È stata ...Questa notte la sede del nostro giornale, a, è stata assalita eda vandali no war, no vax, ma soprattutto "no brain". Come sempre, non ci facciamo condizionare da questi atti di ...Una svastica è stata tracciata con uno spray di vernice nera su una lapide intitolata, a Torino, a Tina Anselmi, partigiana e prima donna ad avere ricoperto la carica di ministro nella Repubblica Ital ...La lapide si trova nel giardino in via San Marino, che dallo scorso aprile è intitolato proprio alla partigiana e prima donna ad aver ricoperto la carica di ministro della Repubblica Italiana. La vice ...