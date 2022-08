Titolo del Times: Calabria cuore della mafia. La protesta di Magorno (Italia Viva) (Di venerdì 19 agosto 2022) “‘Il cuore della mafia assume medici cubani’: questo il Titolo poi modificato dal Times in relazione alla vicenda dell’approdo dei medici cubani in Calabria. Si tratta di un atto vergognoso, la nostra e’ una terra meravigliosa abitata da cittadini onesti che si impegnano ogni giorno per realizzare un futuro migliore lontano da ogni stereotipo. Continueremo a raccontare i tanti talenti della Calabria per abbattere questo assurdo muro del pregiudizio”. Lo afferma su Facebook il senatore di Italia Viva, Ernesto Magorno. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 19 agosto 2022) “‘Ilassume medici cubani’: questo ilpoi modificato dalin relazione alla vicenda dell’approdo dei medici cubani in. Si tratta di un atto vergognoso, la nostra e’ una terra meravigliosa abitata da cittadini onesti che si impegnano ogni giorno per realizzare un futuro migliore lontano da ogni stereotipo. Continueremo a raccontare i tanti talentiper abbattere questo assurdo muro del pregiudizio”. Lo afferma su Facebook il senatore di, Ernesto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

