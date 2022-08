Tippa My Tongue è il nuovo singolo dei Red Hot Chili Peppers da Return Of The Dream Canteen (testo e traduzione) (Di venerdì 19 agosto 2022) Sembra passata poco meno di un’ora dall’uscita di Unlimited Love; oggi, piuttosto, con il nuovo singolo dei Red Hot Chili Peppers troviamo conferma che il 2022 è l’anno del secondo nuovo album della band di Anthony Kiedis. Tippa My Tongue è la canzone che anticipa Return Of The Dream Canteen, seguito immediato di Unlimited Love che vedrà la luce il 14 ottobre 2022. In questa nuova release troviamo tutto il trippy funk con cui Dave Navarro e Flea ci avevano abituati ai tempi di Aeroplane (da One Hot Minute, 1995), ma a questo giro troviamo il milite John Frusciante che si distingue per il suo colore, il suo tocco e il suo suono. Tippa My Tongue, inevitabilmente, è forte ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 19 agosto 2022) Sembra passata poco meno di un’ora dall’uscita di Unlimited Love; oggi, piuttosto, con ildei Red Hottroviamo conferma che il 2022 è l’anno del secondoalbum della band di Anthony Kiedis.Myè la canzone che anticipaOf The, seguito immediato di Unlimited Love che vedrà la luce il 14 ottobre 2022. In questa nuova release troviamo tutto il trippy funk con cui Dave Navarro e Flea ci avevano abituati ai tempi di Aeroplane (da One Hot Minute, 1995), ma a questo giro troviamo il milite John Frusciante che si distingue per il suo colore, il suo tocco e il suo suono.My, inevitabilmente, è forte ...

