The Sandman, la recensione dell'episodio speciale: sogni di libertà (Di venerdì 19 agosto 2022) La recensione del meraviglioso episodio aggiuntivo di The Sandman, in parte animato e in parte live-action per due storie one shot su gatti e muse. A sorpresa su Netflix. Con The Sandman è possibile sperimentare. Gli episodi "regolari" della nuova e sorprendente serie Netflix firmata dallo stesso Neil Gaiman hanno messo in chiaro una fedeltà traspositiva al materiale originale davvero encomiabile, forse perdendo fisiologicamente per strada una sensibilità estetica più adatta alla tavola che al piccolo schermo, complessa se non addirittura vagamente ermetica da adattare in live-action. Questo significa uno show di grande respiro e misura in cui si è tentata - con successo - un'operazione d'equilibrio formale nella messa in scena, sostanzialmente "serializzandola" secondo i canoni più contemporanei del ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 19 agosto 2022) Ladel meravigliosoaggiuntivo di The, in parte animato e in parte live-action per due storie one shot su gatti e muse. A sorpresa su Netflix. Con Theè possibile sperimentare. Gli episodi "regolari"a nuova e sorprendente serie Netflix firmata dallo stesso Neil Gaiman hanno messo in chiaro una fedeltà traspositiva al materiale originale davvero encomiabile, forse perdendo fisiologicamente per strada una sensibilità estetica più adatta alla tavola che al piccolo schermo, complessa se non addirittura vagamente ermetica da adattare in live-action. Questo significa uno show di grande respiro e misura in cui si è tentata - con successo - un'operazione d'equilibrio formale nella messa in scena, sostanzialmente "serializzandola" secondo i canoni più contemporanei del ...

