The Sandman: da oggi disponibile l’episodio bonus, l’undicesimo (Di venerdì 19 agosto 2022) Netflix a sorpresa ha rilasciato l’undicesimo episodio della prima stagione di The Sandman. Un regalo per tutti gli appassionati, disponibile a partire da oggi, venerdì 19 agosto. Dopo due settimane dal fortunato esordio della serie potremo apprezzare una nuova puntata della serie creata dai fumetti DC. Vediamo di che cosa si tratta. The Sandman, episodio bonus 11: di che cosa parla? l’undicesimo episodio della prima stagione di The Sandman si intitola: Il sogno di mille gatti / Calliope. È una raccolta di storie in due parti che racconta la storia di una gatta siamese e uno scrittore. La prima è una sognatrice che desidera un nuovo mondo; l’altro è in crisi e ha bisogno di ispirazione. Tutti e due si relazioneranno con Morfeo. Non è la prima volta ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 19 agosto 2022) Netflix a sorpresa ha rilasciatoepisodio della prima stagione di The. Un regalo per tutti gli appassionati,a partire da, venerdì 19 agosto. Dopo due settimane dal fortunato esordio della serie potremo apprezzare una nuova puntata della serie creata dai fumetti DC. Vediamo di che cosa si tratta. The, episodio11: di che cosa parla?episodio della prima stagione di Thesi intitola: Il sogno di mille gatti / Calliope. È una raccolta di storie in due parti che racconta la storia di una gatta siamese e uno scrittore. La prima è una sognatrice che desidera un nuovo mondo; l’altro è in crisi e ha bisogno di ispirazione. Tutti e due si relazioneranno con Morfeo. Non è la prima volta ...

