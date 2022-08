The Decameron | Netflix ordina una serie tv liberamente ispirata al capolavoro di Boccaccio

(Di venerdì 19 agosto 2022)porterà ilsul piccolo schermo, o meglio, una nuovatvalletterario di Giovanni. Un nuovo progetto televisivo disaràispirato aldi Giovanni: la piattaforma streaming hato una prima stagione di unatv prodotta dalla creatrice di Teenage Bounty Hunters Kathleen Jordan e la showrunner di Orange Is The New Black Jenji Kohan. Come riporta Deadline, si tratterà di 8 episodi che avranno Jordan alla guida come showrunner, e saranno ambientati nel 1348, dopo che la più mortale delle pandemie, la Peste Nera, ha colpito la città di Firenze. Qui, come nell'opera ...

colettegabriel : 3 of 5 stars to The Decameron by Giovanni Boccaccio -

ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

Ildiventerà una serie tv sviluppata da Kathleen Jordan e Jenji Kohan, coinvolta come produttrice dopo il successo di Orange IsNew Black, per Netflix . La storia, liberamente ispirata all'...La serie, creata da Kathleen Jordan e prodotta da Jenji Kohan, prenderà la premessa delma racconterà una storia ... Il Decameron di Boccaccio diventa una serie Netflix... più o meno Sarà una rilettura libera e per certi versi vicina a 'Bridgerton': la firmano Jenji Kohan ('Orange Is the New Black') e Kathleen Jordan ('Teenage Bounty Hunters') ...More from Variety Netflix's 'The Sandman' Drops New Episode Starring Sandra Oh, James McAvoy, David Tennant and Michael Sheen Netflix Picks Up Period Soap Drama Series 'The Decameron' From Kathleen ...