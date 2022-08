Terremoto | Legnini | “10mila cantieri privati in 2 anni”

(Di venerdì 19 agosto 2022) ANCONA – La ricostruzione post sisma del Centro Italia entra nella “fase matura”, negli ultimi duesono stati aperti diecimiladi edilizia privata che al giugno scorso ha fatto registrare 22.700 richieste di contributo. E’ quanto viene riportato nel Rapporto 2022, presentato stamani dal commissario straordinario Giov, alla vigilia del sestoversario della prima scossa diche il 24 agosto 2016 distrusse Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto e altri piccoli borghi, provocando anche la morte di 303 persone. Sul fronte degli interventi pubblici, sono 365 le opere terminate ed altre 315 sono oggi in fase di cantiere. “Risultati che solo un difficilissimo contesto esterno, segnato dalla pandemia, dall’esplosione dei prezzi, dalla saturazione del ...

