Terra amara, anticipazioni: Veli verrà ucciso, Züleyha scoprirà chi è l'assassino? (Di venerdì 19 agosto 2022) Terra amara continuerà ad appassionare il pubblico di Canale 5 con grandi colpi di scena e novità inaspettate, come segnalano le anticipazioni relative ai prossimi episodi. Al centro della narrazione ci sarà anche il personaggio di Veli, il fratellastro di Züleyha che le ha rovinato la vita. L'uomo, sempre a caccia di denaro per pagare i suoi debiti di gioco, inizierà una tresca amorosa con Şermin, la quale, stanca del suo matrimonio con Sabahattin, si concederà un'avventura con lui, ignara che Veli sia interessato solo al suo denaro. La cugina di Demir, infatti, si lascerà intenerire dai discorsi dell'uomo che le confiderà di avere bisogno di fondi per investire in nuove attività e gli presterà molti soldi. Successivamente, però, quando Hünkar scoprirà che la

