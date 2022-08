Tentato assalto ai tifosi del Napoli, tre ultras del Verona arrestati (Di venerdì 19 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoVerona – Tre giovani ultras dell’Hellas Verona sono stati arrestati dalla Polizia con l’accusa resistenza aggravata e lesioni volontarie aggravate a pubblico ufficiale. I tre, tutti 21enni e incensurati, avrebbero cercato di preparare un agguato ai tifosi napoletani al termine della partita Hellas Verona-Napoli giocata a Ferragosto allo stadio Bentegodi e finita con il successo per 5-2 dei partenopei. Gli agenti sono riusciti a scongiurare lo scontro fisico fra le due fazioni, dopo i lanci di bottiglie verso i napoletani. Durante l’intervento due poliziotti sono rimasti feriti. L’esame dei circuiti di videosorveglianza nella zona dello stadio ha permesso agli investigatori di individuare i tre presunti responsabili, che sono stati ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Tre giovanidell’Hellassono statidalla Polizia con l’accusa resistenza aggravata e lesioni volontarie aggravate a pubblico ufficiale. I tre, tutti 21enni e incensurati, avrebbero cercato di preparare un agguato ainapoletani al termine della partita Hellasgiocata a Ferragosto allo stadio Bentegodi e finita con il successo per 5-2 dei partenopei. Gli agenti sono riusciti a scongiurare lo scontro fisico fra le due fazioni, dopo i lanci di bottiglie verso i napoletani. Durante l’intervento due poliziotti sono rimasti feriti. L’esame dei circuiti di videosorveglianza nella zona dello stadio ha permesso agli investigatori di individuare i tre presunti responsabili, che sono stati ...

Turiddu50688647 : @docmickey @LaBombetta76 - iurimoscardi : RT @gditom: In seguito alla perquisizione a Mar-a-Lago, Trump e i suoi sodali hanno aizzato gli adepti più estremisti contro l'FBI. Ieri il… - Cla2011 : Sembra che il nome dell'uomo ucciso ieri per aver tentato di irrompere in un ufficio del #FBI a #Cincinnati sia que… - Biofafafa : RT @gditom: In seguito alla perquisizione a Mar-a-Lago, Trump e i suoi sodali hanno aizzato gli adepti più estremisti contro l'FBI. Ieri il… -