Tennis | Wta Cincinnati | Raducanu ko agli ottavi contro Pegula

(Di venerdì 19 agosto 2022), 19 ago. -(Adnkronos) - La campionessa in carica dello Us Open, Emma, esce di scenadi finale del torneo Wta di(cemento, montepremi 2.527.250). La britannica, numero 13 del mondo e 10 del seeding, cede alla statunitense Jessica, numero 8 del ranking Wta e settima testa di serie, con il punteggio di 7-5, 6-4 in un'ora e 43 minuti.

... un sobborgo di Cincinnati, in Ohio (combined con un1000). Il tennista altoatesino, numero 12 ... prima di 'crollare' al tie break e di abbassare il ritmo nel terzo set, lasciano spazio al...Dopo i successi ai danni di Serena Williams e Viktoria Azarenka, Emma Raducanu sbatte contro Jessica Pegula. Giocatrice decisamente attrezzata su queste superfici e altresì abituata a ...Cincinnati, 19 ago. - (Adnkronos) - La campionessa in carica dello Us Open, Emma Raducanu, esce di scena agli ottavi di finale del torneo Wta di Cincinnati (cemento, montepremi 2.527.250). La britanni ...Swiatek, Kontaveit e Raducanu: fuori le prime due teste di serie e la giocatrice che aveva battuto Serena Williams e Azarenka. Rimane 'in vita' Kvitova ...