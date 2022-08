Tennis | montepremi record allo Us Open | oltre 60 milioni in palio

(Di venerdì 19 agosto 2022) New York, 19 ago. - (Adnkronos) - Per la prima volta nella storia gli USdel 2022 metteranno in60di dollari ditotale, superando ildi 57,5di dollari del 2021. Paradossalmente non è però questa la notizia più significativa: la ripartizione di questo "prize money" rappresenta davvero una svolta, con un incremento molto significativo dei premi riservato ai giocatori sconfitti nei primi turni. Resta principesco il premio per il vincitore e la vincitrice: 2.600.000 dollari che però è nettamente inferiore ai 3.000.000 dollari del 2020 e ai 3.850.000 dollari del 2019. Ma colpisce ancor di più il fatto che ai 64 giocatori e 64 giocatrici sconfitti al primo turno andranno 80.000 dollari ciascuno (+85% rispetto al 2016). E ...

sportface2016 : Wta #Cincinnati: il montepremi con #Giorgi e #Trevisan tra le protagoniste - sportface2016 : Atp #Cincinnati: il montepremi con #Sinner e #Berrettini tra i protagonisti -

Ubitennis

... settimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di unpari a 6.280.880 dollari, che si ... prima di "crollare" al tie break e di abbassare il ritmo nel terzo set, lasciano spazio al...... torneo Open maschile organizzato dal CircoloMassa Lombarda quest'anno conincrementato a 4000 euro andando ad accrescere lo spessore tecnico della manifestazione, che si ... US Open 2022, il montepremi: oltre 60 milioni di dollari, è record New York, 19 ago. - (Adnkronos) - Per la prima volta nella storia gli US Open del 2022 metteranno in palio oltre 60 milioni di dollari di montepremi totale, superando il record di 57,5 milioni di doll ...La giocatrice romagnola supera per 6-2 6-3 la australiana Hon.ROMA (ITALPRESS) - Bella vittoria e accesso ai quarti di finale per Lucia ...