Tennis, Daniil Medvedev: “Il coaching? Non credo cambi troppo il gioco” (Di venerdì 19 agosto 2022) Daniil Medvedev verso gli US Open. Il numero 1 del ranking ATP, impegnato nel Masters 1000 di Cincinnati, dove nei quarti di finale affronterà il padrone di casa Taylor Fritz, è intervenuto in conferenza stampa, dopo aver battuto Denis Shapovalov negli ottavi di finale (7-5, 7-5), toccando diversi punti relativi agli aspetti psicologici e tecnici del gioco fornendo il suo parere in maniera chiara e diretta. Sull’introduzione del coaching ha detto, come riporta UbiTennis: “Durante la partita, non vedo davvero come un allenatore possa aiutare, come in altri sport, c’è la tattica che è così importante. Ecco, voglio dire, quando c’è la partita di Tennis, io Immagino che possa essere una partita su cinque set dove improvvisamente cambi la tua posizione in risposta, o, vai ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022)verso gli US Open. Il numero 1 del ranking ATP, impegnato nel Masters 1000 di Cincinnati, dove nei quarti di finale affronterà il padrone di casa Taylor Fritz, è intervenuto in conferenza stampa, dopo aver battuto Denis Shapovalov negli ottavi di finale (7-5, 7-5), toccando diversi punti relativi agli aspetti psicologici e tecnici delfornendo il suo parere in maniera chiara e diretta. Sull’introduzione delha detto, come riporta Ubi: “Durante la partita, non vedo davvero come un allenatore possa aiutare, come in altri sport, c’è la tattica che è così importante. Ecco, voglio dire, quando c’è la partita di, io Immagino che possa essere una partita su cinque set dove improvvisamentela tua posizione in risposta, o, vai ...

