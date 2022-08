Ten Hag insiste: 'Ronaldo è nei piani del Manchester United' (Di venerdì 19 agosto 2022) Manchester (INGHILTERRA) - In attesa di trasmettere la propria filosofia di calcio al Manchester United , protagonista di un avvio shock con due ko nelle prime due giornate di Prermier League, Erik ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 19 agosto 2022)(INGHILTERRA) - In attesa di trasmettere la propria filosofia di calcio al, protagonista di un avvio shock con due ko nelle prime due giornate di Prermier League, Erik ...

sportli26181512 : Ten Hag insiste: '#Ronaldo è nei piani del #ManchesterUnited': Il portoghese resta al centro delle voci di mercato,… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Manchester United, Ten Hag non cambia idea su Cristiano Ronaldo: 'Rientra nei nostri piani' - TUTTOJUVE_COM : Manchester United, Ten Hag non cambia idea su Cristiano Ronaldo: 'Rientra nei nostri piani' - ACMRealista : Nella fattispecie in mediana: Casemiro,Fred,Eriksen(i titolari della scorsa)e Mc Tominay(medianone molto sottovalut… - PinoWestSide : Top 5 allenatori in Premier League: 1 Arteta 2 Conte 3 Klopp 4 Tuchel 5 Ten Hag Guardiola non è nemmeno in Top 10 -