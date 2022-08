Temptation Island | dopo l’annuncio che Manuela Carriero e Luciano Punzo sono tornati insieme arriva il commento al vetriolo di Stefano Sirena!

(Di venerdì 19 agosto 2022)Sirena non ha potuto non commentare il gossip di queste ore. Stiamo parlando ovviamente della notizia fresca di questa mattina delche. Ma andiamo con ordine. Il primo a commentare la vicenda è stato Amedeo Venza, amico della coppia. L’influencer, attraverso il suo profilo Instagram ha pubblicato il video che mostra l’ufficialità del ritorno di fiamma trae ha aggiunto: Ora lo posso dire. Ho vissuto passo passo la loro storia, tutto vero! Le liti, i ritorni, le delusioni di entrambi. Una storia travagliata che ha portato buoni frutti. Ho vistodistrutta, sofferente e senza alcuna voglia ...

RivielloValeria : @trash_italiano Quest'anno è stato un trauma senza Temptation Island.. - sarafur1ni : come faccio quest’anno senza temptation island? - paoarlert_ : @pipistrellochuu io ora che sto guardato temptation island coreano - IsaeChia : #TemptationIsland, Manuela Carriero e Luciano Punzo sono tornati insieme: il video che lo conferma - FilippoPesce6 : Tutti fan di Piero Angela ma quando andava in onda porcodio guardavate temptation island ?? -

Manuela Carriero e Luciano Punzo superano la crisi e tornano insieme: il post sui social Manuela Carriero e Luciano Punzo si sono conosciuti nell'ultima edizione di, show condotto da Filippi Bisciglia. Lei ha lasciato il suo fidanzato Stefano Sirena, per vivere una storia d'amore con il tentatore. I fan della coppia però, sono a conoscenza che i ...Secondo quanto dichiarato da Tommaso Eletti, ex protagonista die Grande Fratello Vip, starebbe valutando l'idea di fare un master. Il giovane non ha esitato a definire la nuova ...Stefano Sirena non ha potuto non commentare il gossip di queste ore. Stiamo parlando ovviamente della notizia fresca di questa mattina ...Manuela Carriero e Luciano Punzo sono tornati insieme dopo un periodo di crisi, il video postato dalla coppia sui social mostra la loro complicità ...