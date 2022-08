Tasse, fisco e lavoro: Giorgia Meloni, la rivoluzione copernicana "anti-fannulloni" (Di venerdì 19 agosto 2022) Basta guardare la valanga di accuse che le è piovuta addosso per avere un'idea di quanto sia «copernicana» la «rivoluzione» annunciata da Giorgia Meloni. Dopo aver spiegato con chiarezza e in italiano (a scanso di equivoci) che la sua ricetta per combattere la povertà non è quella di regalare sussidi (tipo reddito di cittadinanza) a chi può rimboccarsi le maniche, ma di fornire a tutti la possibilità di portarsi a casa uno stipendio dignitoso, ieri la leader di Fratelli d'Italia ha completato il ragionamento, spiegando che i salari non si alzano per legge (quello «minimo è uno specchietto per le allodole»), ma tagliando il cuneo fiscale e mettendo le imprese in condizione di crescere e assumere. Apriti cielo. «La Meloni è contro i poveri e contro la dignità dei lavoratori», è stato il commento più o ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) Basta guardare la valanga di accuse che le è piovuta addosso per avere un'idea di quanto sia «» la «» annunciata da. Dopo aver spiegato con chiarezza e in italiano (a scanso di equivoci) che la sua ricetta per combattere la povertà non è quella di regalare sussidi (tipo reddito di cittadinanza) a chi può rimboccarsi le maniche, ma di fornire a tutti la possibilità di portarsi a casa uno stipendio dignitoso, ieri la leader di Fratelli d'Italia ha completato il ragionamento, spiegando che i salari non si alzano per legge (quello «minimo è uno specchietto per le allodole»), ma tagliando il cuneo fiscale e mettendo le imprese in condizione di crescere e assumere. Apriti cielo. «Laè contro i poveri e contro la dignità dei lavoratori», è stato il commento più o ...

