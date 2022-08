Tajani “Parole di Medvedev da respingere, non peseranno sul voto” (Di venerdì 19 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Le Parole di Medvedev sono “inopportune, di pura propaganda a fini interni e naturalmente da respingere nettamente”. Lo dice il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, in un'intervista al Correre della Sera, sottolineando che “non avranno alcun impatto sul voto degli italiani, molti dei quali non sanno nemmeno chi sia”. “La sinistra – aggiunge – non può permettersi di darci lezioni o di chiederci prove di fedeltà alle alleanze tradizionali del nostro Paese”. Sul rischio di ingerenze sottolina: “è chiaro che va tenuta alta la guardia, ci sono prove del sostegno che i russi avevano dato ai catalani ai tempi del referendum per l'indipendenza. Ma non funzionerà in Italia”. “Per quanto riguarda noi, lo ripeto, non esiste alcuna ambiguità, di nessun tipo – prosegue ... Leggi su iltempo (Di venerdì 19 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Ledisono “inopportune, di pura propaganda a fini interni e naturalmente danettamente”. Lo dice il coordinatore di Forza Italia, Antonio, in un'intervista al Correre della Sera, sottolineando che “non avranno alcun impatto suldegli italiani, molti dei quali non sanno nemmeno chi sia”. “La sinistra – aggiunge – non può permettersi di darci lezioni o di chiederci prove di fedeltà alle alleanze tradizionali del nostro Paese”. Sul rischio di ingerenze sottolina: “è chiaro che va tenuta alta la guardia, ci sono prove del sostegno che i russi avevano dato ai catalani ai tempi del referendum per l'indipendenza. Ma non funzionerà in Italia”. “Per quanto riguarda noi, lo ripeto, non esiste alcuna ambiguità, di nessun tipo – prosegue ...

