Tabellone Wta Cincinnati 2022 | Swiatek guida il seeding | al via Giorgi e Trevisan

Il Tabellone principale del Wta di Cincinnati 2022 (Stati Uniti, Ohio, cemento outdoor). Nell'ultimo grande appuntamento prima degli Us Open, ultimo slam dell'anno, il livello è altissimo: tutte le migliori del circuito vanno a caccia del prestigioso titolo. A guidare il seeding c'è la numero uno del mondo, la polacca Iga Swiatek che esordirà affrontando la vincente del match tra Sloane Stephens ed Alizè Cornet. Occhi puntati anche su Serena Williams, la statunitense si ritirerà agli Us Open, che al primo turno affronta la campionessa di Flushing Meadows Emma Raducanu, decima testa di serie del seeding. Al via anche due italiane: Camila Giorgi e Martina Trevisan. Camila ha un primo turno tostissimo contro la canadese Bianca Andreescu ...

