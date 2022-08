Svolta per Instagram e Facebook: ci sarà la condivisione nativa per le storie di TikTok sulle app (Di venerdì 19 agosto 2022) Si allarga sempre più l’integrazione tra vari social network. Questa volta è il turno di TikTok, che “parlerà” con i social del gruppo Meta, per rendere sempre più accessibili i suoi contenuti anche su altre piattaforme. TikTok: è ora possibile condividere le stories su Instagram e Facebook – 19822 www.computermagazine.itIl desiderio di molti è finalmente stato avverato: TikTok ora permette di condividere le stories su Facebook ed Instagram. L’integrazione dei contenuti nativi del social network cinese passa quindi dalle sue storie, dopo che, già da diverso tempo, è possibile ricaricare i propri video sulle piattaforme del gruppo Meta sottoforma di Reel. Questa volta parliamo dei contenuti a scadenza, ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 19 agosto 2022) Si allarga sempre più l’integrazione tra vari social network. Questa volta è il turno di, che “parlerà” con i social del gruppo Meta, per rendere sempre più accessibili i suoi contenuti anche su altre piattaforme.: è ora possibile condividere les su– 19822 www.computermagazine.itIl desiderio di molti è finalmente stato avverato:ora permette di condividere les sued. L’integrazione dei contenuti nativi del social network cinese passa quindi dalle sue, dopo che, già da diverso tempo, è possibile ricaricare i propri videopiattaforme del gruppo Meta sottoforma di Reel. Questa volta parliamo dei contenuti a scadenza, ...

