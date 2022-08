Supplenze docenti 2022, le sanzioni non riguardano le scuole paritarie (Di venerdì 19 agosto 2022) Le istanze, per partecipare all'assegnazione delle Supplenze da GaE e GPS al 30/06 e al 31/08, sono state presentate entro il 16 agosto (ore 14.00) u.s. Rinuncia incarico scuola paritaria per supplenza da GaE/GPS: quali sanzioni? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 19 agosto 2022) Le istanze, per partecipare all'assegnazione delleda GaE e GPS al 30/06 e al 31/08, sono state presentate entro il 16 agosto (ore 14.00) u.s. Rinuncia incarico scuola paritaria per supplenza da GaE/GPS: quali? L'articolo .

orizzontescuola : Supplenze docenti 2022, le sanzioni non riguardano le scuole paritarie - AniefTorino : ??SUPPLENZE DOCENTI: ATTENZIONE ALLE SANZIONI IN CASO DI RIFIUTO O ABBANDONO Ecco un riepilogo delle sanzioni per ch… - GazzettaDellaSc : Supplenze da GPS, tanti errori nelle graduatorie. Tra 28 e 29 agosto primo turno di selezione, in Calabria si lavor… - GazzettaDellaSc : Supplenze 2022: il rischio, concreto, di più turni di nomina. Algoritmo eliminerà i docenti in ruolo dopo il 16 ago… - orizzontescuola : Supplenze da GPS, tanti errori nelle graduatorie. Tra 28 e 29 agosto primo turno di selezione, in Calabria si lavor… -